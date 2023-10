Highlights e gol Juve Torino 2-0, le immagini del derby vinto dai bianconeri con i gol di Gatti e Milik nella ripresa

La Juve chiude prima della sosta per le Nazionali come meglio non poteva, con una vittoria e un concetto più che mai chiaro: Torino è ancora una volta bianconera.

Gatti e Milik, nella ripresa, permettono alla squadra di Allegri di battere i granata. Gli highlights e i gol nel video.

