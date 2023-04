Gigi Garanzini ha detto la sua dopo i fatti di ieri sera: «Juve-Inter non può mai essere normale, se ne parlerà a lungo»

Sulle colonne de La Stampa, Gigi Garanzini racconta così la semifinale d’andata di Coppa Italia tra Juventus e Inter, esprimendo il proprio parere dopo il finale scoppiettante:

JUVE INTER– «Poiché una Juve-Inter non può mai essere normale, è finita in rissa con tre espulsi salvo complicazioni e una caccia all’uomo sul campo e negli spogliatoi. Tutto perché a pochi secondi dalla fine con la Juve in vantaggio, Bremer ha pensato bene di regalare un assurdo rigore all’Inter con una sbracciata in piena area. E Lukaku prima ha trasformato ringraziando, poi ha perso la testa per possibili, anzi probabili, anzi accertati ululati razzisti. Se ne parlerà a lungo, ben oltre il ritorno di San Siro il 26. Ma tra le tante domande da porsi, al termine di una partita sino a lì correttissima, quella vera è una sola. È questo il calcio italiano che vogliamo esportare?»

L’articolo Garanzini: «E’ questo il calcio che vogliamo esportare?» proviene da Inter News 24.

