Ad assistere al match di Coppa Italia Primavera tra la Roma e l’Inter c’è anche l’allenatore dei giallorossi José Mourinho

È allo stadio Tre Fontane per assistere al match di Semifinali di Coppa Italia Primavera tra la Roma e l’Inter anche José Mourinho. Lo Special One era atteso allo stadio e non si è fatto attendere.

All’intervallo ha abbandonato momentaneamente l’impianto sportivo, per poi tornare all’inizio del secondo tempo.

