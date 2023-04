Ecco le pagelle dei protagonisti del match di Coppa Italia Primavera tra la Roma di Guidi e l’Inter di Chivu: TOP e FLOP in campo

Il match tra la Roma di Federico Guidi e l’Inter Primavera di Cristian Chivu, valevole per le Semifinali di Coppa Italia, è cominciato alle ore 15:00. Ecco le pagelle dei protagonisti.

TOP nel primo tempo: Iliev

FLOP nel primo tempo: Dervishi

Prima frazione di gioco che termina sullo 0 a 0. Maggiore spinta dei giallorossi, che non riescono però a trovare la via del gol. La migliore chance per i nerazzurri capita sui piedi di Iliev: solo un miracolo di Baldi nega la gioia al bulgaro.

TOP a fine partita: Stankovic

FLOP a fine partita: Dervishi

La Roma ha la meglio sull’Inter e vola in Finale di Coppa Italia Primavera. Rete del vantaggio siglata da Keramitsis sul finale di gara.

Pagelle Inter:

INTER (4-3-3): Botis 6+; Dervishi 5, Matjaz 6+, Kassama 6- (Pelamatti s.v.), Pozzi 6- (Curatolo s.v.) ; Akinsanmrio 6.5 (Martini 6), Stankovic 6.5, Kamate 6 (Sarr s.v.); Owusu 5.5, Esposito 6- , Iliev 6+ (Andersen 5.5).

