Il giornalista e direttore di Telelombardia, Fabio Ravezzani, ha detto la sua sul momento dell’Inter tra campo e società

Intervenuto su Telelombardia, il direttore Fabio Ravezzani ha analizzato il difficile momento dell’Inter, sia in campo che a livello societario.

LE PAROLE DI RAVEZZANI-: «Quello che ho rilevato è la mancanza di carisma di Inzaghi in una società che ha enorme bisogno di qualcuno con carisma. La proprietà è allo sbando, Zhang è inseguito dai creditori da Hong Kong fino a Milano. Il problema dell’Inter è l’allenatore o una società che non ha soldi? Per questo, in questo momento serve un allenatore che sappia catalizzare la pressione. Più che un grande tattico, serve un uomo di carisma. Conte aveva questa qualità, ma non torna nemmeno morto in questa situazione. Forse serve uno come Juric. Sull’Inter mi sono sbagliato, perché pensavo che quella nerazzurra fosse la miglior rosa e invece non era così, visto che è una squadra fatta da tanti scarti e parametri zero. La grande colpa è di Zhang, Marotta ha provato a tenere a galla una squadra rinunciando a qualsiasi programmazione».

L’articolo Ravezzani: «Inter? Mancanza di carisma di Inzaghi e proprietà allo sbando» proviene da Inter News 24.

