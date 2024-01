Luigi Garlando è intervenuto verso la finale di Supercoppa Italiana tra Napoli ed Inter, ecco il suo commento su Mazzarri e Inzaghi

Intervenuto sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, Luigi Garlando ha espresso il suo pensiero sulla finale di Supercoppa Italiana tra Napoli ed Inter. Ecco il commento del giornalista in particolar modo su Mazzarri e Inzaghi.

IL COMMENTO – «Domani, Luciano Spalletti, seduto in tribuna all’Al-Awwal Park Stadium, non riconoscerà il suo Napoli: «Cosa ne avete fatto?». Come il tipo che presta il motorino all’amico e gli torna indietro sgarruppato… Il 3 dicembre scorso, quando l’Inter si presentò al Maradona, il Napoli, tutto sommato, ricordava ancora quello dello scudetto, nella forma (4-3-3), ma anche nello spirito. Perse nettamente 3-0, ma finì con un possesso palla superiore (57,2%) e gli stessi tiri in porta (4). Col tempo, però, Mazzarri si è convinto che quel gioco ambizioso non fosse più sostenibile e dovesse essere adeguato alla nuova contingenza grama. Inutili le posate d’oro, se il frigo è vuoto. Miseria e nobiltà.

E così Walter ha stravolto la squadra e, nella semifinale di Riad, ha proposto una versione agli antipodi dell’educazione spallettiana. Ma è meglio il pane nero che la pancia vuota. Attraverso il sacrificio e una nuova umiltà ha ridato un’anima di squadra a un gruppo imploso per presunzione e cattiva gestione. Domani, in finale di Supercoppa, ci sarà la collisione tra due pianeti distanti anni luce, come evidenziano le statistiche delle semifinali».

