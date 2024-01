Lautaro Martinez così in conferenza stampa per Napoli-Inter, ecco la risposta alla domanda se si considera tra i migliori cinque in europa

Intervenuto in conferenza stampa prima della finale di Supercoppa Italiana tra Napoli ed Inter a Lautaro Martinez è stato chiesto se si considera tra i migliori cinque attaccanti d’Europa, ecco la risposta.

TRA I MIGLIORI 5 ATTACCANTI D’EUROPA – «Lavoro ogni giorno per migliorare e aiutare i compagni e rendere felici i tifosi. Voglio raggiungere obiettivi con questo grande club. Mi sento a un livello alto e sto lavorando moltissimo. Ma siete voi che dovete dirlo, io lavoro per me stesso e per i miei compagni».

QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DI LAUTARO MARTINEZ IN CONFERENZA

L’articolo Lautaro certo: «Se sono tra i migliori cinque d’Europa Vi rispondo così» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG