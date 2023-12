Il commento del giornalista Luigi Garlando sulla vittoria dell’Inter contro l’Udinese a San Siro: il suo pensiero

Garlando commenta così la preziosa vittoria dell’Inter contro l‘Udinese a San Siro:

«Da una Scala all’altra. Dalla prima del Don Carlo a Inter-Udinese, San Siro. Il ponte metaforico tra le due storiche istituzioni milanesi è secolare, ma regge, anche se opera e calcio restano distanti, come i piedi dall’ugola. L’Inter è la squadra più teatrale del campionato. Non c’è formazione che abbia un’identità tattica marcata e linee di gioco riconoscibili come quella nerazzurra. Anche troppo, secondo qualcuno, che rimprovera a Inzaghi un’esagerata devozione al dogma del 3-5-2, un po’ come alcuni loggionisti, l’altra sera, hanno contestato la regia dello spagnolo Lluis Pasqual, considerata poco originale. In realtà, la bellezza dell’Inter nasce dalla ripetitività delle sue giocate, dai solchi tracciati dal pallone che rotola su linee di gioco memorizzate, da automatismi rodati e calibrati al millesimo di secondo»

