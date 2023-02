Ecco cosa dice il giornalista alla Gazzetta dello Sport, parla dell’Inter e della Champions League che sarà a giorni.

Luigi Garlando, giornalista, alla Gazzetta dello Sport parla così dell’Inter in vista dell’Udinese ma anche della Champions League: “L’impegno di Champions, l’Inter ce l’ha davanti agli occhi e non alle spalle. E non è certo meglio, perché distrae i pensieri e impone, magari solo inconsciamente, un risparmio energetico. Inzaghi dovrà preoccuparsi di disinnescare questi pericoli. In settimana gli sono piovute addosso parecchie critiche da una parte della tifoseria nerazzurra proprio per la presunta incapacità di motivare la squadra, specie contro le squadre più morbide.“

Conclude così: “Il pareggio di Marassi contro la Samp, penultima, è andato a impastarsi con la sconfitta con l’Empoli e con il pari di Monza. All’andata l’Inter passò in vantaggio a Udine e si fece rimontare (3-1), come pure nel primo derby e a San Siro con la Roma. Altra imputazione al mister: non saper impedire il calo di attenzione. All’Inter, dopo il triste pareggio di Genova e il plateale battibecco Barella-Lukaku, serve una buona prestazione davanti al proprio pubblico, per ricompattare tutte le componenti e presentarsi empatica e carica davanti al Porto.“

