Sono queste le parole di Stephane Dalmat, l’ex giocatore nerazzurro parla così dell’Inter, ecco cosa dice su Instagram.

Sul proprio profilo Instagram, l’ex calciatore Stephane Dalmat parla così dell’Inter in vista della sfida contro l’Udinese: “Contro i friulani è sempre difficile. E poi con questa Inter non si sa niente, perché può vincere contro ogni squadra ma anche perdere contro ogni squadra. Ricordo dieci anni fa prima delle partite contro Verona e Piacenza, sapevamo già che l’Inter avrebbe vinto 2-0 o 3-0.“

Conclude così: “Oggi non sappiamo niente e infatti abbiamo tanta paura. Penso che quest’anno debba finire il prima possibile, certo c’è la Champions e speriamo di fare bene, poi dobbiamo cambiare tante cose. Perché non è possibile fare una stagione di alto livello, non altissimo ma alto, e poi partite di livello incredibilmente basso“.

