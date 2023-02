Sono queste le parole di Tatarusanu, il portiere del Milan parla a MilanTV appena prima dell’inizio della sfida contro il Monza.

Ecco le parole del portiere del Milan, Tatarusanu che parla appena prima dell’inizio del match contro il Monza, ecco le parole a MilanTV: “Contro Torino e Tottenham sono state partite difficili, speriamo di ottenere un’altra vittoria. Sono una squadra in forma, sono ancora imbattuti, ma spero di mettere in campo il nostro calcio migliore e di vincere“.

Ecco cosa di Massimo Ambrosini su DAZN sulla sua ex squadra rossonera: “Secondo me il Milan non è né guarito né malato, è in una fase transitoria. Deve avere una conferma per la via della guarigione. Le ultime due hanno ridato autostima e consapevolezza della forza difensiva. Dal punto di vista dei meccanismi e dell’interpretazione del modulo c’è bisogno di un’altra prestazione di livello“.

