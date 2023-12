Il giornalista Luigi Garlando esprime il suo parere su quello che servirebbe ai nerazzurri sul mercato.

Luigi Garlando sulla Gazzetta dello Sport torna sulla vittoria dell’Inter contro il Lecce esaltando il tacco di Arnautovic ed i numeri stratosferici della difesa nerazzurra. “Natale è esploso a San Siro al 33’ del secondo tempo. Barella avanza, chiede triangolo ad Arnautovic che gliela restituisce con un tacco che lo libera magicamente oltre il muro dei difensori del Lecce: 2-0 per l’Inter. Fino ad allora, l’austriaco aveva sbagliato quasi tutto, compreso un gol già fatto. San Siro esplode di gioia e meraviglia, Arnautovic si inginocchia, commosso. I compagni intuiscono le sue emozioni e accorrono tutti ad abbracciarlo. In quel momento si scarica dalle spalle il peso della responsabilità di essere il vice-Lautaro e la pressione di uno stadio da 72mila anime. Finalmente ha fatto qualcosa di buono e può liberare i sentimenti”.

Yann Sommer

Sui singoli

“Questi due gol emozionati regalano all’Inter un Natale sereno. E venerdì in casa del Genoa potrebbe già essere campione d’inverno. Neutralizzate le scorie dell’eliminazione in Coppa Italia e l’ansia di scendere in battaglia senza un cannoniere da 15 gol in 16 partite e senza una colonna come Dimarco. Risposta immediata alla vittoria della Juve, ristabilito il vantaggio di 4 punti in classifica, aggiornati i numeri del dominio, a cominciare dalla solidità difensiva: 12° clean sheet in campionato, Sommer non becca gol da 423’. Grande prestazione di Acerbi. Barella il migliore, per continuità e onnipresenza. A ruota Mkhitaryan. Calhanoglu e Thuram, che hanno trainato il carro a lungo, hanno bisogno di un Natale di riposo”

Sul mercato

“Ultimo pensiero a freddo, oltre le suggestioni natalizie di Arnautovic. Se l’Inter deve investire nel prossimo mercato in una pedina sola, meglio una solida prima punta di scorta piuttosto che in altro esterno a destra, dove la crescita di Bisseck, il ritorno di Pavard e l’affidabilità di Darmian coprono le esigenze”.

L’articolo Garlando: “Neutralizzata l’ansia dell’assenza di Lautaro, sul mercato serve più una prima punta che un esterno” proviene da Notizie Inter.

