Inter, l’infortunio di Lautaro preoccupa: tentativo per un centravanti a gennaio. Le ultime in casa nerazzurra

Come riportato da Rai Sport, l’Inter starebbe seriamente spingendo per regalare a Simone Inzaghi un nuovo attaccante per il prossimo mercato di gennaio, visto i problemi fisici di Lautaro Martinez.

Si continua a monitorare l’obiettivo numero 1, Mehdi Taremi del Porto, con la dirigenza nerazzurra consapevole di dover prima piazzare Sanchez, in caso si voglia tentare l’assalto al bomber iraniano.

L'articolo Inter, l'infortunio di Lautaro preoccupa: tentativo per un centravanti a gennaio proviene da Inter News 24.

