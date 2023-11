Sulle colonne de La Gazzetta dello sport Luigi Garlando ha voluto parlare della sfida di stasera tra la Juventus e l’Inter di Inzaghi

Il commento di Garlando sulla lotta scudetto tra Juventus e Inter in correlazione alla partita di stasera.

«Ritrovarsi un vuoto di 5 punti alle spalle, sarebbe la condizione ideale per affrontare le prossime due trasferte non banali: Napoli, Lazio. In viaggio, l’Inter, si sente come a casa: 5 vittorie su 5 con un gol solo subito. Inoltre, il saccheggio dello Stadium manderebbe un messaggio demoralizzante alla concorrenza da scudetto, già convinta che l’Inter sia la più attrezzata. Insomma, partitone non decisivo, ma più che importante: sorpasso o fuga. Che trama dobbiamo aspettarci? A rigor di logica e precedenti, diremmo: Inter che gioca e Juve che riparte.»

L'articolo Garlando su Juventus Inter: «Se i nerazzurri vincono stasera…» proviene da Inter News 24.

