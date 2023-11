Ecco quale sarà il futuro dell’ex portiere e capitano dell’Inter Handanovic: possibile ritorno in nerazzurro da allenatore

Come riportato da Pasquale Guarro, è stato definito quale sarà il futuro di Handanovic: ex portiere e bandiera dell’Inter, ma il suo futuro sarà ovviamente sempre legato ai colori nerazzurri interisti.

Infatti il portiere sloveno andrà per un anno a studiare dai migliori allenatori in giro per l’Europa e poi inizierà il percorso da allenatore con le giovanili del club nerazzurro più avanti.

