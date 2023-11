Zhang non sarà presente allo stadio per seguire Juve-Inter, ma la osserverà da lontano e nel frattempo sta pensando a come ridefinire il prestito con Oaktree

Zhang non sarà presente allo stadio per seguire Juve-Inter, ma la osserverà da lontano e nel frattempo sta pensando a come ridefinire il prestito con Oaktree. Il tempo stringe perché entro gennaio va trovato l’accordo per liquidare i 500 milioni.

Questo quanto riportato da Tuttosport riguardo la situazione Inter-Oaktree: «I nerazzurri hanno dato mandato a Goldman Sachs di trovare interlocutori che possano rifinanziare il prestito concesso da Oaktree nel maggio 2021. Una missione complicata vista la congiuntura estremamente negativa legata ai tassi di interesse e (soprattutto) a una novità emersa circa i tempi legati all’operazione: l’accordo va trovato entro fine gennaio, perché i tempi tecnici legati a perfezionarlo sono di 2-3 mesi. Zhang, per andare oltre a Oaktree, guarda ancora verso gli Stati Uniti dove Goldman Sachs ha avviato i contatti con Sixth Street e Ares Management, gruppi finanziari che hanno già grande esperienza in maxi-finanziamenti a società calcistiche».

L’articolo Inter, Zhang vuole fare l’americano proviene da Inter News 24.

