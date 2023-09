Le dichiarazioni dell’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini dopo la sconfitta contro la Fiorentina per 3-2. Le parole

In conferenza stampa l’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha rilasciato delle dichiarazioni dopo la sconfitta contro la Fiorentina.

SULLA PARTITA – «Nella prima mezz’ora è andata bene, poi ci abbiamo messo del nostro per far vincere la Fiorentina: abbiamo perso una buona occasione».

CAMBI – «In attacco ormai è evidente in ogni squadra che si cerchi nel secondo tempo di sfruttare la freschezza di chi entra. Scamacca non ci è riuscito, mentre De Ketelaere ha qualità e per noi rimane un riferimento. Ricordiamoci che alcuni giocatori sono stati via due settimane. Non è una scusante, ma giocare con la temperatura di oggi non era facile. Non è stato brillante, ma può risultare fondamentale in Europa League».

INSULTI DEI FIORENTINI – «Noi e loro siamo a pari livello, e a loro da fastidio il fatto che l’Atalanta arrivi sempre davanti alla Fiorentina: capisco la loro frustrazione. Gli insulti fanno parte di chi è attualmente una big».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG