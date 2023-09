Roberto D’Aversa, allenatore del Lecce, ha parlato nel post partita del match contro il Monza. Tutti i dettagli

Il tecnico del Lecce Roberto D’Aversa ha parlato nel post partita del match contro il Monza, terminato 1-1.

PAROLE – «Pur essendo una squadra molto giovane e con tanti stranieri, c’è un senso di appartenenza importante. Merito della società, dei direttori. Dal primo giorno di ritiro, difficilmente mi è capitato di vedere un gruppo del genere, anche quando giocavo. Tutti vanno al massimo, a volte son costretto io a rallentarli. Avevo chiesto la prestazione a loro, sono contento. Krstovic? Ha senso del gol, dentro l’area è un calciatore importante. Lo sta dimostrando in Italia, lo ha dimostrato in Slovacchia. Chi fa gol, li fa ovunque. Sta facendo benissimo anche in fase difensiva, corre molto più di quello che dovrebbe. Mi auguro possa proseguire così, sia per lui che per la squadra. Ma tutti stanno facendo davvero bene».

