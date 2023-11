Gasperini avverte: «Con la qualificazione in EL l’Atalanta potrà pensare solo al campionato». Le dichiarazioni del tecnico degli orobici

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa dopo il pari con lo Sporting valso gli ottavi di EL.

Le sue parole: «La qualificazione ci dà modo di pensare soltanto al campionato, per noi è sicuramente una buona cosa in questo momento, abbiamo parecchi giocatori un po’ in sofferenza, ci sono delle forme influenzali in giro che ci hanno colpito e ci stanno togliendo un po’ di energia, soprattutto in difesa».

The post Gasperini avverte: «Con la qualificazione in EL l’Atalanta potrà pensare solo al campionato» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG