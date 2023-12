Juventus, Monza bestia nera: Allegri rischia la fine di Empoli e Salernitana dopo aver perso entrambe le gare della passata stagione

Dato l’1-0 del 18 settembre 2022, in caso di successo del Monza, la Juventus diventerebbe la terza squadra battuta due volte in casa dai brianzoli in Serie A, dopo Empoli e Salernitana.

La Juventus è peròrimasta imbattuta nelle ultime tre partite di Serie A contro squadre lombarde (1V, 2N) e non fa meglio da una serie di 22 collezionata tra dicembre 2016 e marzo 2020 (16V, 6N).

