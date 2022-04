L’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini analizza i motivi che hanno portato all’eliminazione della sua squadra dall’Europa League.

Gian Piero Gasperini indica cosa non funziona in questo momento nella sua squadra oltre a lamentarsi per qualche episodio arbitrale. “Il rammarico è solo per aver disputato due partite sempre all’altezza e aver perso. Perché il percorso dell’Atalanta in Europa League è stato buono. Ci manca qualcosa in fase realizzativa, quella che in passato ci permetteva di vincere le partite. Abbiamo fatto un’ottima partita per larghi tratti, purtroppo non è bastato. Abbiamo concesso qualcosa, com’era normale che fosse, anche perché in Europa non si vedono partite dove attacca solo una squadra”.

Europa League

“Sui falli di mano c’è una confusione assoluta, era più fallo di quello che aveva causato la punizione. L’interpretazione ci ha penalizzati. Purtroppo noi le palle inattive non riusciamo a sfruttarle. Il mio futuro? C’è una nuova proprietà e a fine campionato si tireranno le somme. Ci si confronterà. Io dico le mie idee e la società ne prenderà atto e farà le sue valutazioni in base agli obiettivi e alle strategie. Quanti anni mi piacerebbe rimanere a Bergamo? Fino a quando non do fastidio, fino a quando ci sarà l’entusiasmo di giocarsi partite come quelle di stasera. Tanti stanno a casa a guardarle, non tutti le giocano. Siamo stati tutti artefici dell’Atalanta, è un percorso di sei anni e sicuramente come tutti gli anni arriverà il momento di confrontarci come facciamo sempre. La società prenderà atto e poi giustamente dovrà scegliere, ci sono un po’ di novità. Sei anni sono tanti, però ci sono delle prospettive non così negative” .

