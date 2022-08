Gasperini: «E’ stata una bella partita e il pareggio è giusto». Le parole del tecnico dell’Atalanta

GianPiero Gasperini ha parlato ai microfoni di Dazn al termine di Atalanta-Milan. Ecco le parole del tecnico azzurronero:

«Direi che il pareggio giusto. E’ stata una bella partita da parte di entrambe le squadra. Bravi tutti i ragazzi in campo che hanno giocato con agonismo e correttezza. Il nostro gruppo è sempre questo, negli anni si assottiglia un po’ ma con il mercato sono arrivati giocatori interessanti. Vediamo cosa succederà in questi ultimi giorni di mercato. Dobbiamo anche costruire il futuro. Obiettivo? Ci sono squadre più attrezzate di noi. Quest’anno non ci poniamo obiettivi, ma poi come abbiamo dimostrato se sapremo essere bravi a costruire il nostro futuro come fatto gli anni scorsi possiamo toglierci soddisfazioni. Malinovskyi? Lui ha sempre giocato, il fatto che io possa chiedere degli attaccanti è normale e lo faccio da tanti anni. L’anno scorso abbiamo pagato tanto l’assenza degli attaccanti».

The post Gasperini: «E’ stata una bella partita e il pareggio è giusto» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG