Gabriele Cioffi, allenatore del Verona ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida contro il Bologna. Le sue dichiarazioni:

«Dovevamo lasciarci dietro un atteggiamento passivo avuto col Napoli. Devo dire bravi ai ragazzi perché non era facile. Abbiamo lavorato tanto in settimana per fare la prestazione fatta oggi. Gruppo? La vera problematica che abbiamo riscontrato sin dal giorno uno sono state le zone di grigio che avevamo nella rosa. Il gruppo ha sempre assecondato il lavoro. Henry? Può segnare i gol fatti da Simeone in termini di numeri, ma non nelle modalità. Ci metterei la firma in ogni caso».

