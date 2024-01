Le dichiarazioni dell’allenatore nerazzurro di Gian Piero Gasperini dopo il match tra la sua Atalanta e il Milan in Coppa Italia

L‘allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha rilasciato delle dichiarazioni a Mediaset dopo il match di Coppa Italia contro il Milan.

CONTATTO GABBIA DE ROON- «In questo caso devo dire veramente poco, mi sembra molto evidente. Il VAR è un mezzo straordinario se usate bene, ma questa sta diventando una guerra tra VAR, AVARISTI, c’è una disparità di interventi. Ho già detto troppo. Io ho chiesto di andare al VAR questo sì. Di Bello è un gran maleducato, a fine partita è passato davanti e non mi ha neanche salutato. Detto questo io riazzero sempre e la prossima partita riparto da capo».

VINCERE LA COPPA – «L’Atalanta nella sua storia ha lasciato tante cose lì. In Coppa Italia siamo andati in finale due volte, se si incastrano le partite puoi arrivarci e giocartela. Faremo di tutto per arrivarci e lasciare una coppa. Le vittorie come quella di stasera valgono come coppe».

MATURAZIONE RISPETTO AL PASSATO – «È una squadra diversa, è rimasto solo De Roon. Ha altre caratteristiche, poi quest’anno abbiamo cambiato molto. C’è un portiere giovane, un attacco giovane. Abbiamo un nucleo centrocampo-difesa solido, tatticamente sappiamo affrontare tutti quanti i moduli e le squadre. Abbiamo tanti margini di crescita, se riusciremo a valorizzare i vari De Ketelaere».

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG