Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato a Sportmediaset, dopo la sconfitta contro l’Atalanta in Coppa Italia

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato a Sportmediaset, dopo la sconfitta contro l’Atalanta in Coppa Italia. Le sue dichiarazioni:

ANALISI – «Abbiamo giocato un buonissimo primo tempo, andando meritatamente in vantaggio e dopo abbiamo commesso un’ingenuità grossa. Nella ripresa abbiamo fatto fatica ma la partita è cambiata su in rigore che non c’era. E dopo abbiamo fatto fatica».

FALLO DI HOLM NEL FINALE – «È difficile, ci sono tante discussioni sul VAR e sull’utilizzo del VAR. Da vedere così mi fa strano che l’arbitro non sia stato richiamato. Ma il primo rigore cambia la partita, non c’era. Il giocatore dell’Atalanta si butta prima del contatto. Era un obiettivo per noi la Coppa Italia».

CONTINUA SU MILAN NEWS 24

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG