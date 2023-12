Gasperini sicuro sul futuro di De Ketelaere: «E’ solo questione di tempo…». Le parole del tecnico dell’Atalanta sull’ex Milan

Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di DAZN di Charles De Ketelaere. Ecco le parole sul calciatore di proprietà del Milan in prestito all’Atalanta:

«Anche lui è molto giovane, poi come Ilicic ha un fisico particolare. La maturità fisica magari la raggiungerà un po’ dopo. Pensate a Luca Toni, da giovanissimo non aveva la stessa maturità fisica… Lui è un ragazzo molto positivo e mi sta dando risposte importanti, magari la sua crescita non sarà immediata ma è certamente un giocatore di valore. Il carattere? Lui capisce. La cosa che gli sto chiedendo è di non accentuare gli errori, anche quelli più banali, perché dà sempre questa sensazione. L’altra sera comunque l’ho visto positivo, determinato, sono convinto che sia solo questione di tempo perché è un ragazzo veramente sano».

