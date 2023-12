Newcastle Milan: i nomi dei calciatori rossoneri diffidati. Chi rischia di saltare l’eventuale fase ad eliminazione diretta. I dettagli

Il Milan domani sera sarà impegnato in un match da dentro o fuori contro il Newcastle e in caso di vittoria e di insuccesso del Psg contro il Borussia, i rossoneri strapperebbero il pass per gli ottavi di Champions League.

In caso di qualificazione alla fase ad eliminazione diretta, Krunic e Tomori dovranno stare attenti a non essere ammoniti per evitare di saltare il prossimo match.

