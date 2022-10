Gasperini sullo scudetto: «Per non perdere amicizie non rispondo». Le parole del tecnico dell’Atalanta

Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky dello scudetto. Ecco le parole del tecnico dell’Atalanta:

«Scudetto? Sono belle domande. Per non perdere amicizie non rispondo»

The post Gasperini sullo scudetto: «Per non perdere amicizie non rispondo» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG