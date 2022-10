L’allenatore del club parigino ha parlato della situazione di Kylian Mbappé all’interno dello spogliatoio del Psg

Cristophe Galtier, allenatore del Psg, ha parlato ai microfoni di Prime Video dopo la vittoria contro il Marsiglia per tranquillizzare i tifosi parigini circa la situazione di Kylian Mbappé. Di seguito le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Io sono molto onesto, ma vengo rappresentato come quello che non sono. Non c’è nulla con Mbappé, nello spogliatoio va tutto bene. Ho giocatori che hanno un grande carattere e grande personalità, ma sono tutti professionisti».

L’articolo Psg, Galtier tranquillizza: «Non c’è nulla con Mbappé, nello spogliatoio va tutto bene» proviene da Calcio News 24.

