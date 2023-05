Gatti a Rai Sport: «Al ritorno ci giochiamo la vita, partita più importante della stagione». Le parole dell’ex difensore della Juventus

Federico Gatti ha parlato a Rai Sport dopo Juve-Siviglia. Le sue parole.

RIMPIANTO – Direi non tanto. Abbiamo un ritorno dove ci giochiamo la vita, quella è la partita più importante della stagione.



PASSATO – Quello non lo dimentico mai, ma dobbiamo concentrarci sul presente, c’è una partita durissima domenica e giovedì la più importante della stagione.



RIGORE RABIOT – Non so, dal campo non ho capito tanto, voglio rivederla. Ho visto Adrien che ha dei tagli, ma non ho visto, sembrava dubbio.



CAMBI – Sarà fondamentale l’atteggiamento, da loro sarà durissima, ogni pallone come l’ultimo

