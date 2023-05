Rabiot a Dazn: «All’arbitro ho mostrato la botta e non ha reagito». Le dichiarazioni dopo Juve Siviglia sul pareggio e il rigore negato

Rabiot ha parlato ai microfoni di Dazn dopo Juve Siviglia.

L’IMPORTANZA DEL PAREGGIO – «Conta tanto per noi. Ci dà tanta fiducia e voglia di andare là per vincere e andare a Budapest. Stasera abbiamo fatto un buon secondo tempo, soprattutto ci abbiamo creduto fino alla fine. Quello che c’è da fare l’abbiamo fatto. Lì sarà un’altra battaglia. Siamo contenti per stasera»

IL RIGORE NEGATO – «All’arbitro ho mostrato la botta, non ha avuto reazioni, il VAR non ha detto niente. Io non sono uno che si lamenta, ho sentito subito che mi ha preso la gamba. Ho rivisto le immagini e sembra chiaro, il rigore è netto, ma l’arbitro ha deciso altro e quindi va bene. Adesso dobbiamo pensare a vincere giovedì prossimo».

The post Rabiot a Dazn: «All’arbitro ho mostrato la botta e non ha reagito» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG