Leonardo Bonucci, capitano della Juventus, ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio dei bianconeri a Siviglia: le dichiarazioni

INFORTUNIO – «Ho chiesto il cambio perché ho sentito tirare l’adduttore nello stacco di testa per non peggiorare. Alla fine è andata bene perché è entrato Gatti. Sapevamo che la partita è su 180 minuti, in casa loro sarà tosta e intensa. È ancora tutto aperto e lotteremo per arrivare a Budapest».

500 PRESENZE – «Ci è mancato l’ultimo tocco, purtroppo non siamo stati bravi a concretizzare le occasioni. Ma noi ci crediamo fino in fondo, è la nostra caratteristica. 500 presenze? È un traguardo importante e storico, in pochi ci sono arrivati. Essere nella storia e nella leggenda della Juventus per me è un motivo di grande orgoglio e onore. Sognavo da bambino di vestire questa maglia, i ringraziamenti vanno a compagni, allenatore e dirigenti di queste 500 partite e alla mia famiglia».

