Adrien Rabiot, centrocampista della Juve, ha parlato dopo il pareggio dei bianconeri contro il Siviglia: le dichiarazioni

FALLO DI BADE’ – «Fa male. E’ stato un brutto fallo, era netto il rigore ma il Var non ha detto niente. Ma si vede bene che ha preso la gamba».

ARBITRO – «Non ha avuto reazioni. Il Var non lo ha richiamato e non so perchè, ma il fallo è netto. Ora concentriamoci sul ritorno».

GOL DI GATTI – «Fino alla fine e stasera lo abbiamo dimostrato. Sono contento per lui e per la squadra, nella ripresa abbiamo cercato di spingere e ora abbiamo speranza per il ritorno».

PASSARE IL TURNO – «Secondo me dobbiamo essere più attenti sulle ripartenze, ci hanno fatto male su questo. Lasciano sempre due o tre giocatori alti sul campo e vanno veloci verso la porta, dobbiamo essere più compatti e giocare meglio con la palla, avere meno fretta e palleggiare di più».

TANTI GOL SU ANGOLO – «Lavoriamo tanto sugli angoli, cerchiamo di occupare bene l’area. Lavoriamo con Landucci e il mister su questo, vediamo che abbiamo segnato anche stasera. E’ un’arma in più per noi, dobbiamo sfruttare i giocatori bravi di testa. Per me poi è una bella stagione, ho giocato tanto anche con la Francia, ma sono contento di aver fatto tanti gol e aver aiutato la Juve. Sono sempre lì per il mister e per aiutare, vorrei arrivare in finale e portare questo trofeo a Torino per i tifosi, la società e il mister».

