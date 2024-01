Federico Gatti, sui social, ha espresso tutta la sua soddisfazione per vittoria ottenuta dalla Juve contro il Lecce

La Juve, in quel di Lecce, ha portato a casa tre punti molto importanti che le hanno consegnato la testa della classifica di Serie A, visto anche lo stop dell’Inter che non ha giocato poiché impegnata in Supercoppa.

Federico Gatti, su Instagram, è tornato proprio a parlare dell’importante successo ottenuto dai bianconeri: «Una grande, grandissima vittoria».

