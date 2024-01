Fabrizio Ravanelli ha analizzato il momento che sta vivendo la Juve e ha parlato dei meriti che Massimiliano Allegri nella crescita della squadra

Fabrizio Ravanelli, durante Pressing, ha commentato il momento che sta vivendo la Juve.

PAROLE – «È cambiato l’ambiente nello spogliatoio, l’empatia tra allenatore e giocatori, contro il Lecce mancavano due giocatori importanti come Rabiot e Chiesa ma il tecnico non si è mai lamentato perché ha fatto sentire importante chi giocava e quindi tiene tutti sempre in allarme e li fa sentire tutti importanti».

