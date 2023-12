Il padre di Federico Gatti ha svelato un retroscena su un qualcosa che il figlio non gradisce già dai tempi delle giovanili del Torino

Continua l’ottimo momento di Federico Gatti con la maglia della Juventus. Stamane il padre del calciatore è intervenuto a Tuttosport dove ha svelato un retroscena su un qualcosa che il figlio non gradisce già da quando dalle giovanili del Torino venne ceduto a quelle del Novara.

RIMANERE ALLA JUVENTUS – «Ha fatto benissimo, non ha mai gradito i trasferimenti contro la sua volontà, come quando il Toro a 14 anni lo diede all’Alessandria e poi quando l’Alessandria non lo ha ritenuto all’altezza».

The post Gatti, il papà rivela: «Non ha mai gradito una cosa, col Torino…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG