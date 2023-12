Clamoroso retroscena che vede coinvolto Federico Gatti, il talento della Juventus sarebbe potuto andare negli USA o a Malta per una ragione

Intervenuto a Tuttosport questa mattina, il padre di Federico Gatti ha svelato alcuni aneddoti sul proprio figlio. Il calciatore ora in forza alla Juventus, pensare, da giovane avrebbe potuto trasferirsi negli Stati Uniti o a Malta pur di poter vivere di calcio.

IL COMMENTO – «Ho visto Camarda debuttare a 15 anni in Serie A: mio figlio alla sua età non era proprio maturo. Era nato da attaccante, poi le tappe del suo percorso lo hanno fatto arretrare. Ha sempre avuto, però, una voglia fuori dal comune di arrivare in alto, anche quando giocava in Promozione: ha pensato pure di trasferirsi negli Stati Uniti o a Malta pur di ricominciare da zero. Pur di vivere di calcio»

