Federico Gatti, in zona mista, ha analizzato la vittoria della Juventus contro lo Sporting, arrivata grazie a un suo gol

(inviato all’Allianz Stadium) – Federico Gatti ha così parlato in zona mista dopo la vittoria della Juve sullo Sporting.

PRIMO GOL CON LA JUVE – «E’ un’emozione indescrivibile, ci dà un vantaggio ma al ritorno sarà complicata. Dovremo lottare su ogni pallone anche al ritorno, sarà durissima».

FAVOLA GATTI – «Anche con un po’ di fortuna, ci vuole e non solo stasera. Ci ha portati alla vittoria ed è la cosa più importante. Negli ultimi minuti abbiamo rischiato di buttare via tutto dopo una partita in cui siamo stati padroni».

IN COSA MIGLIORARE – «In tante cose dentro e fuori dal campo, ma con campioni così migliori ogni giorno anche fuori. Sono agli inizi, il salto è altissimo però bisogna lavorare giorno dopo giorno per farsi trovare pronti».

ABBRACCIO CON I COMPAGNI – «Vivo per loro, do tutte le mie energie. Questo è il riconoscimento più grande che posso avere indietro».

DANILO – «Lo ringrazierò per sempre, è sempre stato una spalla su cui contare, mi ha sempre dato una mano nei momenti complicati. Lui è un esempio per me dal primo giorno che sono arrivato, gli sarò per sempre grato».

PAURA SZCZESNY – «In campo non ci ho capito molto, poi l’ho visto alla fine e sono contento sia meglio. Vedremo».

NAZIONALE – «E’ il sogno di ogni ragazzino, rappresentare il proprio paese è la cosa più bella. Però ora voglio mettere le mie energie per la Juve, il finale di stagione può cambiare davvero tutto».

SEGRETO – «L’energia, forse ne ho troppa perchè tutti mi hanno detto di gestirla. Me meglio troppa che troppo poca, però magari a volte ne spreco troppa».

DISCORSO ALL’INTERVALLO – «Ci ha detto di lottare su ogni pallone. Abbiamo analizzato il primo tempo, poi nella ripresa siamo entrati ancora più carichi».

