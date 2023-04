Juventus, non succedeva dal 2016/17: in quel caso arrivò in finale. Ecco la statistica dopo la vittoria contro lo Sporting

Come riferito da Opta, la Juventus ha vinto quattro partite consecutive senza subire gol in competizioni europee per la prima volta dalla Champions League 2016/17.

In quel caso, poi, i bianconeri arrivarono in finale nella competizione. Che sia un dato di buon auspicio…

