Gatti, lettera di fine stagione: «Juve sfida enorme e ambiente stupendo. Penso ancora a Siviglia, volevo quella coppa a tutti i costi». Le parole del centrale bianconero

Lunga e intensa lettera di Federico Gatti sui social, al termine della sua prima stagione con la Juventus.

‘Se non sfidi te stesso non puoi crescere.

Puoi vincere o puoi perdere, ma non puoi rimanere immobile aspettando che qualcosa accada.

Non è stato facile essere catapultato in un ambiente dove L’ unica cosa che conta è vincere, ambiente stupendo, come l’ho sempre sognato da bambino ma allo stesso tempo pieno di pressioni. Unico al mondo.

Ma se vuoi diventare qualcuno quella è la strada , non ci sono scorciatoie. Devi imparare alla svelta e devi sfidare ogni giorno te stesso. Imparare a calmare la mente ed essere paziente.

Impegno , dedizione, costanza , concentrazione.

Devi essere pronto.

Quest’anno più che che mai ho compreso che l’ossessione è l’unica strada per la realizzazione.

La Juventus è stata una sfida enorme , non avevo idea di cosa ci fosse ad aspettarmi.. alla fine ho trovato persone straordinarie pronte ad aiutarti, professionisti ed uomini veri. Ogni compagno mi ha fatto crescere e mi ha reso migliore, da chiunque ho cercato di prendere il più possibile.

Ho provato emozioni indescrivibili, ho dato tutto quello che avevo sul campo pur di vincere.

Ho provato anche sapori amari come quello della sconfitta contro il Siviglia, ancora ci ripenso e darei qualsiasi cosa pur di rigiocare quella partita.. volevo a tutti i costi quella coppa. Per tutti noi, per la mia città.

Ho capito che vincere è difficile, ma è proprio dalla sconfitte e dai momenti peggiori che si cresce veramente… sono sicuro che ci rialzeremo e quando lo faremo sarà ancora più bello..

Voglio infine ringraziare tutti i tifosi. Mi avete dato affetto dal primo giorno anche quando nessuno credeva in me. Ho cercato di ripagarvi mettendoci cuore e grinta e dando tutto per questa maglia in ogni momento’.

