Guardiola, frecciata ad Allegri?: «Gli italiani sullo 0-0 pensano di essere in vantaggio, per me è il contrario»

Pep Guardiola in conferenza stampa ha parato anche del mondo di intendere il calcio in Italia. Le sue parole suonano anche come un attacco a Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus.

Eccole: «Seguire un piano gara ti dà stabilità e sapere cosa devi fare è importante, ma ci sono dei momenti in cui le partite ‘impazziscono’ e devi mettere tutti attaccanti o tutti difensori: quando saltano gli schemi c’è solo la voglia di vincere. All’inizio però ci deve essere un piano gara, un approccio, bisogna essere pazienti e rispettare quello che si è preparato anche se si è 0-0 contro una squadra italiana. E sullo 0-0 gli italiani pensano di essere in vantaggio… Per noi è il contrario…».

