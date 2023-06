Zhang: «La Superlega avrebbe aiutato i club italiani ma Champions miglior torneo possibile». Le parole del presidente dell’Inter

Steven Zhang, presidente dell’Inter, ha parlato a Gazzetta del progetto Superlega da cui il club nerazzurro è stato tra i primi a sfilarsi dopo avervi inizialmente aderito.

Le sue parole: «La Superlega non aveva il giusto format però era un tentativo di innovare e cambiare. Utile soprattutto per i club italiani che erano indietro rispetto agli altri. Ma non volevamo entrare in conflitto con l’Uefa. E La Champions League resta oggi il miglior torneo possibile».

