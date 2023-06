Rino Gattuso, ex centrocampista e allenatore del Milan, ha parlato di Silvio Berlusconi: l’ex patron rossonero è scomparso oggi

Intervistato da TMW, Rino Gattuso ha parlato così di Silvio Berlusconi:

«Era un uomo con un carisma impressionante. Ha cambiato la storia del Milan. Noi dovevamo pensare solamente a portare gli scarpini, quando parlava ti entrava dentro. Era straordinario. Aveva sempre le parole giuste per ogni situazione. Ma, devo dire la verità? Per me è immortale. Ci pensi e ti sembra impossibile che Silvio Berlusconi possa essere morto. Venti giorni fa appena uscito dall’ospedale ha fatto quel video alla festa di Forza Italia mostrando una forza incredibile. Non gli bastava una giornata per finire il suo lavoro. No, non può essere morto. Aneddoti? Quando prima delle partite importanti andavo nella sua stanza diceva ‘come stanno?’. Si riferiva ai nomi dei miei familiari. Li ricordava tutti. La vittoria era importante ma doveva arrivare con le prestazioni. Voleva che il suo Milan esprimesse un calcio piacevole, bello. Interferiva nelle scelte? Se lo faceva era bravo perché noi non notavamo nulla. Ha sempre rispettato gli equilibri. Da parte mia difficilmente ho visto comportamenti strani. È stato un grande presidente».

GUARDA QUI IL VIDEO RICORDO DI SILVIO BERLUSCONI

