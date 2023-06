Theo Hernandez, secondo fonti francese, non avrebbe preso parte all’allenamento di oggi per un piccolo problema al polpaccio

Notizie poco rassicuranti per il Milan dalla Francia per quanto riguarda Theo Hernandez.

Il terzino francese, secondo RMC Sport, non avrebbe preso parte all’allenamento di oggi per un piccolo problema al polpaccio. Nessun problema al momento per la sfida contro Gibilterra di venerdì.

