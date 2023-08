Ivan Gazidis, ex amministratore delegato del Milan, ha parlato così di San Siro, stadio che ospita le partite dei rossoneri e dell’Inter

Al canale YouTube di Business of Sport, Ivan Gazidis ha parlato così di San Siro. Le parole dell’ex amministratore delegato del Milan sullo stadio che ospita le partite dei rossoneri e quelle dei cugini dell’Inter.

PAROLE – «C’erano pochi sponsor esteri, due terzi degli sponsor erano italiani e avevamo uno stadio che nonostante fosse bello e storico era in condizioni non eccellenti. C’erano delle aree che per quanto pericolose erano e sono tutt’oggi chiuse al pubblico. Gli accessi per i disabili sono pochi e i bagni è meglio evitarli, specialmente se sei una donna».

