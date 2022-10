E’ in corso la cerimonia dei Gazzetta Awards. Il Milan ha ricevuto il premio come squadra dell’anno merito anche dello scudetto vinto

A ritirare il premio è stato Gazidis: «E’ stata una stagione speciale per noi, dopo 11 anni vincere ancora uno scudetto è stata una grande emozione per il club. Ricevere questo premio è un’onore. Ripeterci? Dobbiamo avere questa ambizione, volgiamo sempre crescere, migliorare ogni giorno e speriamo di vincere ancora, anche per i nostri tifosi. Dobbiamo avere assolutmente questa ambizione. Champions? Certamente vogliamo qualificarci e passare il girone, è necessario vincere entrambre le partite. Pioli? E’ una persona speciale che rappresenta i valori del club. E’ un allenatore con idee chiare, fa crescere i giovani. Queste sono le sue qualità. E’ fondamentale per questo Milan e per la nostra crescita. Scudetto anche della dirigenza Assolutamente sì, è un lavoro di squadra in campo e non. Abbiamo fatto un grande lavoro per far crescere il club, importante non solo per oggi ma anche per il futuro. Ibra Ha un profilo pubblico molto forte ma sotto questa mascherina c’è una persona intelligente che ha fatto crescere questo club questa squdara e questi giovani giocatori»

