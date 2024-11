Il turco è al rientro tra i titolari e Simone Inzaghi non vede l’ora di riaffidargli le chiavi di un centrocampo che vuole tornare ad imporre il proprio gioco. Nel mondo del calcio, pochi giocatori hanno il potere di cambiare le sorti di una partita con la loro presenza in campo. Per l’Inter, tale figura è rappresentata da Hakan Calhanoglu, il cui ritorno in squadra segna una svolta tanto attesa per rinforzare il gioco e rafforzare la difesa. Con una carriera contraddistinta da prestazioni di alto livello, Calhanoglu si appresta a riprendersi il ruolo da protagonista nella formazione nerazzurra, promettendo di elevare le prestazioni della squadra sia in Europa che nel campionato domestico. La sua abilità di regista totale non solo infiamma l’attacco ma garantisce anche una maggiore sicurezza difensiva, attestando un’influenza decisiva sul rendimento globale dell’Inter. Virtù di un regista completo Calhanoglu porta con sé una visione di gioco […]

Leggi l’articolo completo Gazzetta: Calha torna al centro dell’Inter. E con lui in campo i numeri dicono che.., su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG