Simone ha fatto il grande salto grazie ai risultati mentre il tecnico dei Gunners piace per il suo gioco ma non ha ancora vinto niente di importante e stasera.. Nel mondo del calcio, le strategie e le personalità possono differire tanto quanto le culture che rappresentano i club internazionali. Un chiaro esempio di queste divergenze si manifesterá nella sfida di Champions League di questa sera che vedrà fronteggiarsi l’Inter guidata da Simone Inzaghi e l’Arsenal sotto la direzione di Mikel Arteta. Due allenatori che incarnano filosofie e percorsi carriera molto diversi, ma che allo stesso tempo condividono la determinazione e l’ambizione di raggiungere il successo europeo. Percorsi distinti verso la vetta Simone Inzaghi ha iniziato il suo viaggio come allenatore nel settore giovanile della Lazio, impressionando con i suoi successi fino a guadagnarsi la panchina della prima squadra. Da allora, Inzaghi ha colto opportunità su opportunità, portando la squadra ad […]

