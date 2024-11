L’allenatore dell’Arsenal Mikel Arteta ha elogiato la forza dei nerazzurri ma è desideroso di invertire la tendenza negativa di risultati. Mikel Arteta ha parlato in conferenza stampa del match che si giocherà stasera a San Siro contro l’Inter. “Vogliamo disputare la partita contro l’Inter che due anni fa è arrivata in finale e l’anno scorso ha vinto lo scudetto. Sono queste le partite che vogliamo giocare”. “Abbiamo vissuto problemi di tutti i tipi, ora siamo in un momento fantastico. Giocheremo una settantina di partite, dovremo reagire e provare a vincere”. Cosa rende Saka capitano “Il modo in cui lo guardano i compagni. È uno che ti dà il pieno di fiducia, riesce a trasmettere energie ed è uno dei nostri leader. Ha uno status importante”. Sul difensore polacco “Lui ha tante qualità, deve dimostrare che può metterle a disposizione per vincere le partite”. I nerazzurri “Credo che abbiano un’identità precisa, tanto di […]

