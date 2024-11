L’ala dell’Arsenal Bukayo Saka non vede l’ora di affrontare i nerazzurri in un San Siro tutto esaurito. C’era anche Bukayo Saka in conferenza stampa prima di Inter-Arsenal; ecco le sue parole. “Per me queste grandi partite sono fantastiche: c’è una grande atmosfera, tanta intensità. Non vedo l’ora”. “Non contano le apparenze ma la fiducia e ciò che ognuno di noi ci deve credere. Siamo soltanto a novembre e né io né i miei compagni abbiamo perso fiducia”. La situazione “Abbiamo perso qualche partita ma bisogna restare calmi perché queste cose possono creare più caos. Io cerco sempre di fare il meglio per la squadra, dentro e fuori lo spogliatoio”. Il capitano “Innanzitutto non sono il capitano. Io indosso la fascia quando Martin non c’è, ma è tornato adesso. Per me questo ruolo vuol dire farsi avanti e parlare per la squadra. Io cerco di dare l’esempio, e quando necessario prendo anche la […]

Leggi l’articolo completo Inter-Arsenal: Saka teme 3 nerazzurri in particolare, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG